Карантин и дистанционка: учебный процесс в запорожских школах может быть сорван

В Запорожской области школы начали переходить на дистанционку. Причины две: рост уровня заболеваемости на ковид среди детей и волна «заминирований», которая прошла на прошло неделе в Запорожье и Бердянске.
По данным сайта Запорожского горсовета, на сегодняшний день в Запорожье в детских садах коронавирусом болеют 26 детей и 44 работника. При этом 53 дошкольные группы находятся на самоизоляции – дети сидят дома.
В школах Запорожья болеет 436 детей и 149 педагогов. За неделю количество больных школьников увеличилось на 198 человек. Из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ на дистанционное обучение уже перевели 102 класса из 36 школ. Если уровень заболеваемости продолжит расти, то все школы перейдут на онлайн обучение. При этом некоторые классы уже закрылись на карантин.
Если 50% детей не посещает занятия, то учебный процесс приостанавливают. В Запорожье ранее говорили, что учеников 1-4 классов не будут переводить на дистанционку. Дети младшей школы тяжело воспринимают школьную программу через монитор компьютера. Родителям приходится брать отпуск за свой счет, чтобы заниматься онлайн дома. Но, как показала практика, младшеклассников также отправили на дистанционку. Например, в школе № 8, которая находится в Коммунарском районе Запорожья, все классы перевели на онлайн-обучение, это касается и учеников младшей школы.
Родители уже говорят, что этот учебный год просто сорван. Маленькие дети не способны учиться дома. А родители первоклашек с огорчением шутят, что на следующий год детей заново придется вести в первый класс.