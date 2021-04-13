Учеников младших классов в Запорожской области рекомендовали перевести на «дистанционку»

В Запорожской области рекомендуют руководителям территорий усилить карантинные ограничения и запретить ученикам 1-4 классов посещать школы. Об этом идет речь в протоколе заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Учеников младших классов рекомендовано перевести на дистанционное обучение с 14 апреля. По данным лабораторного центра МОЗ, в области за весь период карантина коронавирусом заболело 4 тыс. 482 ребенка.
Напомним, что в парках, скверах и других зонах отдыха запрещается проведение любых массовых и развлекательных мероприятий. Кроме того, запрещается работать летним площадкам кафе.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что с 14 апреля в Запорожской области прекращается автобусное сообщение между городами региона, а на пригородных маршрутах будет разрешено ездить по спецпропускам.
В Запорожье с сегодняшнего дня, 13 апреля, общественный транспорт работает только в определенное время: с 7:00-9:30 и с 16:00-20:00.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.