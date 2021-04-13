В Запорожье ученики младших классов переходят на «дистанционку», детсады работают

РепортерUA 13 Апр 2021 - 13:01

В Запорожье школьников младших классов перевели на дистанционное обучение. Такое решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло под председательством главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха. 

Департаменту образования и науки облгосадминистрации, исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов поручено принять меры о временном запрете посещения учащимися 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Поэтому, с 14 апреля школьники как младших, так и старших классов будут учиться дистанционно. Детские сады продолжат работать в обычном режиме с соблюдением карантинных требований.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...