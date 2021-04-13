В Запорожье ученики младших классов переходят на «дистанционку», детсады работают

В Запорожье школьников младших классов перевели на дистанционное обучение. Такое решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло под председательством главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха.
Департаменту образования и науки облгосадминистрации, исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов поручено принять меры о временном запрете посещения учащимися 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
Поэтому, с 14 апреля школьники как младших, так и старших классов будут учиться дистанционно. Детские сады продолжат работать в обычном режиме с соблюдением карантинных требований.
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