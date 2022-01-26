Меню от Клопотенко: как реагируют запорожские школьники и на какие хитрости приходится идти родителям

Уже прошел месяц как в школах Украины перешли на новые нормы школьного питания, но к новому меню привыкли не все дети. Школьники отказываются есть непривычные для них блюда. При этом, для родителей школьников питание их детей в учебном заведении стало обходиться дороже. В тонкостях школьных блюд разбирались корреспонденты РепортерUA.
Что-то пошло не так…
В школьных столовых начали готовить новое меню. В частности, теперь все школьные заведения обязаны при формировании меню снизить количество хлеба, сахара и соли, увеличить количество фруктов, молочных продуктов и мясных блюд. Приблизительно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения. Это овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Инициатива хорошая, но..
Но новые необычные блюда понравились не всем детям. Родители жалуются, ведь оплачиваемые ими завтраки и обеды улетают в урну, школьники остаются голодными. Активнее всех отбиваться от возмущенных родителей пришлось известному повару Евгению Клопотенко, команда которого и занималась разработкой современного школьного рациона.
«Уважаемый Евгений, прошу разобраться с обедами в школах дети теперь ходят голодные. Верните все назад как раньше. Либо же научите всех поваров правильно готовить. Но на данный момент мы отказались от завтрака и берем еду из дома, потому что это есть не возможно», - пишет в сети один из родителей Виталий Васильченко.
И таких комментариев люди оставляют десятками на страничке Евгения Клопотенко.
Также украинцы зарегистрировали электронную петицию с просьбой вернуть в школьные столовые предыдущее меню.
Загадка «черного борща»
Почему не едят дети? Мама запорожской школьницы, у которой девочка ходит в первый класс, рассказала, что несколько дней не могла понять, что детям предложили на обед в школьной столовой. Ребенок назвал блюдо «черным» борщем и наотрез отказался есть.
Как потом выяснилось, первое блюдо в меню значилось как Полтавский борщ со сливовым вареньем. В школьной столовой же приготовили борщ, где вместо капусты добавили чернослив. Такое блюдо не пришлось по вкусу маленьким деткам, которые привыкли к красному борщу, а не черному.
Также вместо гарниров детям начали давать фруктовое пюре. Само по себе блюдо полезное и вкусное, но в сочетании с мясной котлетой уже выглядит странно.
Также школьникам решили уменьшить потребление соли и сахара. Теперь детям приходится есть не соленую гречку и пить какао без сахара. В результате дети отодвигают тарелку и отказываются есть. Так, все оплаченные завтраки и обеды выкидаваются.
Стоит отметить, что есть и позитивные моменты. Родители говорят, что их дети с радостью едят запеканку с тыквой, запечный творог с манкой, а также некоторые супы. Многие родители некоторые блюда даже начали готовить дома.
На какие хитрости идут родители
Родители тех школьников, которые не едят, вынуждены идти на хитрости. Как рассказала мама пятиклассника Олеся, она начала давать сыну в школу коробочек с солью и коробочку с сахаром. Школьные учителя не против. Сейчас мальчик самостоятельно досаливает кашу и кладет в чай сахар.
Родители девочки –семиклассницы решили и дома готовить блюда из школьного меню, чтобы ребенок привык. Конечно, далеко не все блюда, которые есть в меню. В семье решили начать с запеканок с тыквой.
А вот мама первоклассницы Лина рассказала, что из-за нового меню у ребенка начались проблемы с желудком, что пришлось обратиться к врачу. Медики дали вердикт – причина в резкой смене питания и назначили определенную диету и прописали лекарства. Теперь Лина отказалась от школьных обедов и собирает дочке свой судочек с домашней едой.
Рука повара
Как оказалось, в разных школах одни и те же блюда готовят по-разному. Многое зависит от руки повара, закупаемых продуктов и даже от того, какая техника есть в школьной столовой. Например, при приготовлении одного и того же блюда в одной школе рядом с кашей положили кусочек сыра. В другой школе сыр запекли в духовке вместе с кашей. По одному меню в итоге получилось два совершенно разных блюда.
Причем, каждая школа может самостоятельно определяться с тем, какое меню они будут готовить. И даже само меню – еще не приговор. Меню разработано как подсказка. В каждой школе могут разработать свои блюда, обсудив меню с родителями школьников, главное – соблюдать установленные нормы питания.
Надо подождать два года
На критику многих украинцев ответил сам повар Евгений Копотенко. Он сказал, что меню будет дорабатываться, а поваром нужно учить правильно готовить новые блюда. Также ко всему новому нужно привыкнуть. И если через два года новое меню приживется – то все сделано правильно.
«За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт столкнувшихся со школьной едой на местах. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, значит, школьным питанием можно больше не заниматься. Пока же мы проживаем конфликт современного видения и старой системы Однако мы с командой все комментарии прочитали, проанализировали и прописали свои следующие шаги: 1. Будем учить поваров 2. Будем учить людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы. 3. Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка). 4. Будем рассказывать об основах здорового питания», - написал Евгений Клопотенко на своей страничке в социальной сети.
На данный момент в меню представлено 160 блюд. В ближайшее время их увеличат до 500 блюд.
Отметим, что в Украине действуют новые порядок и нормы питания в учебных заведениях (установлен переходный период до 1 января 2022 года). Возврат к старому меню невозможен, потому что оно не соответствует новым нормам питания. Все жалобы по нормам питания можно направлять на прямую линию в Минздрав или в чат-бот Госпродпотребслужбы в Telegram: @derzhspozhivsluzhba_bot.
Что же, гастрономические вкусы маленьким украинцам придется менять. Может, вводить новое меню надо было с более привычных для детей блюд, особенно – для маленьких деток.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.