С понедельника запорожские школьники перейдут на онлайн-обучение

РепортерUA 05 Ноя 2021 - 14:28

После окончания каникул с понедельника, 8 ноября, школы города переходят на обучение в онлайн-режиме. Соответствующее решение приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Это связано с стремительным ростом количества больных Covid-19. Только за последние сутки в Запорожье зафиксировано 744 новых подтвержденных случая инфицирования, в том числе среди детей.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, школьники ушли на каникулы 18 октября, когда область вошла в красную зону карантина.

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