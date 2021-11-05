С понедельника запорожские школьники перейдут на онлайн-обучение

После окончания каникул с понедельника, 8 ноября, школы города переходят на обучение в онлайн-режиме. Соответствующее решение приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.
Это связано с стремительным ростом количества больных Covid-19. Только за последние сутки в Запорожье зафиксировано 744 новых подтвержденных случая инфицирования, в том числе среди детей.
Детские сады продолжат работать в обычном режиме.
Напомним, школьники ушли на каникулы 18 октября, когда область вошла в красную зону карантина.
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