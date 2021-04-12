В Запорожской области с 14 апреля остановят работу междугороднего общественного транспорта

РепортерUA 12 Апр 2021 - 21:24

Из-за стремительного распространения коронавируса, с 14 апреля в Запорожской области останавливается автобусное сообщение между городами. Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

С помощью справок ограничат движение общественного транспорта пригородного сообщения. Получить справки установленного образца могут работники важных отраслей экономики - объектов критической инфраструктуры, здравоохранения, правопорядка, обороны, гражданской защиты, транспорта, финансовой и банковской сферы, связи и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и пищевой промышленности, а также имеющие непрерывный производственный цикл.

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также поручила департаменту промышленности и развития инфраструктуры ОГА проработать вопрос об осуществлении ограничений перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пределах области.

Водители имеют право не пускать пассажиров без масок. Правоохранители будут реагировать на вызовы и проверять выполнение противоэпидемических требований. Такая практика уже введена в больших городах, в частности в Киеве. 

С полным текстом решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС можно ознакомиться по этой ссылке.

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