В Запорожье ограничили работу общественного транспорта во время карантина

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Запорожье приняли решение ограничить работу общественного транспорта. Об этом говорится в видеообращении мэра Владимира Буряка.
Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 только по количеству мест для сидения и в масках. Контроль за этим усилено. Как будет работать транспорт в выходные зависит от ситуации с распространением болезни.
Городской голова отметил, что медицинская отрасль города работает на износ. Ежедневно осуществляется по 200 госпитализаций. Владимир Буряк отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит только от нас самих.
Сейчас в Запорожье активизирована работа мобильных групп по проверке соблюдения правил карантина. Все летние площадки заведений общественного питания, аттракционы отныне закрыты для посетителей.