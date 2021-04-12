В Запорожье ограничили работу общественного транспорта во время карантина

РепортерUA 12 Апр 2021 - 16:57

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Запорожье приняли решение ограничить работу общественного транспорта. Об этом говорится в видеообращении мэра Владимира Буряка.

Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 только по количеству мест для сидения и в масках. Контроль за этим усилено. Как будет работать транспорт в выходные зависит от ситуации с распространением болезни.

Городской голова отметил, что медицинская отрасль города работает на износ. Ежедневно осуществляется по 200 госпитализаций. Владимир Буряк отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит только от нас самих.

Сейчас в Запорожье активизирована работа мобильных групп по проверке соблюдения правил карантина. Все летние площадки заведений общественного питания, аттракционы отныне закрыты для посетителей. 
 
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