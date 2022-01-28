Запорожская область перешла в «оранжевую» зону

Запорожская область сегодня, 28 января, перешла в «оранжевую» зону эпидемической опасности из-за высокого уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.
На сегодня в «красной» карантинной зоне находятся две области Украины, в «оранжевой» - 15 областей и в «желтой» - 7 областей и Киев.
В Запорожском регионе один из самых низких в Украине показателей заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения (217), но в последние дни в области вырос уровень госпитализации пациентов с COVID-19.
27 января в регионе провели 2844 лабораторных исследований на заболевание коронавирусом, диагноз подтвердился у 641 человека. Наибольшее количество новых заболевших в Запорожье (285), Энергодаре (90), а также бывших Ореховского (44) и Вольнянского (40) районов. Среди заболевших 155 детей, 57 педагогов и 23 медработника.
Минувшими сутками зарегистрировано 10 смертей от COVID-19. Выздоровели от болезни 231 житель региона. На лечении находятся 3655 человек.