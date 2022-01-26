Нацгвардейцы будут охранять территорию возле запорожских школ

Во избежание возможных угроз и безопасности детей, нацгвардейцы запорожского гарнизона будут патрулировать территорию возле школ. Такое решение было принято из-за того, что в Запорожье и в Запорожской области участились случаи псевдоминирований учебных заведений.
Согласно запросу ГУНП в Запорожской области, с 25 января на улицах и вблизи школ к усиленным патрулированиям будут привлекаться военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Службу по охране общественного порядка, организованную в две смены - дневную и вечернюю, будут обеспечивать гвардейцы воинской части 3033 в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске.
Патрулирование военнослужащие будут осуществлять на маршрутах и в районах максимально приближенных к учебным заведениям.
Всех граждан, обнаруживших или заметивших подозрительные предметы, или подозрительных лиц, немедленно сообщать ближайший наряд правоохранителей, или звонить по телефону на линию 102.
Напомним, 25 января около 10 часов в дежурную часть Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о минировании учебных заведений города.
24 января также сообщили о минировании всех учебных заведений. Неизвестный требовал выкуп в размере 15 миллионов гривен. Школьников эвакуировали и отпрпвили по домам.