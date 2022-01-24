В Запорожье сообщили о минировании всех учебных заведений. Фото

РепортерUA 24 Янв 2022 - 13:35

Сегодня, 24 января, в Запорожье сообщили о минировании всех учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области. 

В настоящее время учащиеся и персонал учебных заведений эвакуирован. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения ч. 1 ст. 259 УК Украины.

Все подробности в полиции обещают сообщить немного позже.

Читатели РепортерUA прислали в редакцию фотографии с места события в гимназии № 25. Весь педагогический состав и школьников вывели на улицу. Родителей попросили забрать детей со школы.

Напомним, в Бердянске на прошлой неделе школы перевели на дистанционное обучение из-за волны ложных минирований.

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