В Запорожье сообщили о минировании всех учебных заведений. Фото

Сегодня, 24 января, в Запорожье сообщили о минировании всех учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
В настоящее время учащиеся и персонал учебных заведений эвакуирован. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка
Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения ч. 1 ст. 259 УК Украины.
Все подробности в полиции обещают сообщить немного позже.
Читатели РепортерUA прислали в редакцию фотографии с места события в гимназии № 25. Весь педагогический состав и школьников вывели на улицу. Родителей попросили забрать детей со школы.
Напомним, в Бердянске на прошлой неделе школы перевели на дистанционное обучение из-за волны ложных минирований.