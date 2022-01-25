В Запорожье снова сообщили о минировании всех школ и одного колледжа

Сегодня, 25 января, полчаса назад в полицию снова поступило сообщение о минировании всех школ города. Также аноним сообщил о том, что заложена взрывчатка и в здании электротехнического колледжа.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, проверка по учебным заведениям уже ведется.
Напомним, вчера в Запорожье сообщили о минировании всех учебных заведений. Неизвестный требовал выкуп в размере 15 миллионов гривен. Школьников эвакуировали и отпрпвили по домам.
Полиция завершила проверку всех учебных заведений только сегодня около пяти часов утра. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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