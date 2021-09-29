Запорожские депутаты проголосовали за отставку Владимира Буряка

Сегодня, 29 сентября, во время внеочередной сессии горсовета, депутаты приняли участие в тайном голосовании за проект решения о досрочном сложении полномочий мэра Владимира Буряка. Заседание вел секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Голосование за досрочное прекращение полномочий мэра проходило тайно в специальных кабинках для голосования, размещенных в коридоре третьего этажа мэрии.
Отметим, что Владимир Буряк написал заявление по собственному желанию. Об этом он заявил во время 8-й сессии горсовета. Главная причина увольнения - состояние здоровья.
Всего для голосования было изготовлено 64 бюллетеня. Количество депутатов, которые приняли участие в голосовании - 50. Количество депутатов, которые проголосовали «за» - 45, против - 2, воздержались -3. Таким образом, депутаты поддержали проект решения о досрочном прекращении полномочий Владимира Буряка.
Отныне исполнять обязанности мэра до проведения новых выборов будет действующий секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. За такое предложение проголосовали 45 депутатов.
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