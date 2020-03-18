Карантин: на сессию Запорожского горсовета допустят только депутатов и сотрудников мэрии

Сегодня, 18 марта, на сайте Запорожского горсовета появилось видеообращение мэра Владимира Буряка, в котором он доложил о ситуации в городе, связанной с карантином и рассказал, как будет проходить ближайшее сессионное заседание.
«Что касается сессии. Учитывая то, что в городе карантин, на заседание будут допущены только депутаты и представители городской власти, но оно будет транслироваться онлайн на телеканале Z», - заявил мэр.
Также градоначальник затронул вопрос пассажирских перевозок и проблем, которые возникают в связи с ограничениями. По его словам, «есть люди, которые расшатывают ситуацию и используют панику ради наживы»:
«До меня дошли разговоры о том, что некоторые водители заявляют пассажирам о повышении стоимости проезда за того, что количество пассажиров в транспорте теперь должно быть ограничено. Если совесть такое им позволяет, то я уверяю, что не дам им этого сделать! Карантин закончится, коронавирус утихнет, а те, кто решил на нем нажиться, в городе работать не будут! Я это вам гарантирую».
Также на сессии будет предложено депутатам освободить до 1 июня от платы за землю (земельного налога и арендной платы) пользователей земельных участков коммунальной собственности на территории Запорожья, а также освободить от арендной платы за пользование недвижимым имуществом коммунальной собственности.