Пришли только 15 депутатов: в Запорожье из-за отсутствия кворума не состоялась сессия горсовета

Сегодня, 30 июня, должна была состояться 7-я сессия Запорожского городского совета. Но, из-за отсутствия кворума, городской голова Владимир Буряк принял решение закрыть заседание.
Зарегистрировалось только 15 депутатов из 64 избранных в городской совет. После регистрации мэр вышел к трибуне и объяснил причину увольнения Анатолия Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета. По его словам, он не прошел проверку в НАПК.
Также был объявлен ряд важных проектов, которые должны были принять сегодня народные избранники. Но в связи с тем, что в зале присутствовало только 15 депутатов, это не позволило начать работу пленарного заседания. В результате сессию закрыли.
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