Сотни жителей Энергодара вышли на митинг, чтобы почтить память Тараса Шевченко. Фото

Сегодня, 9 марта, исполняется 208 лет со дня рождения украинского поэта, писателя, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко. В Энергодаре почтить память Кобзаря пришли сотни местных жителей.
Как написал в Телеграм-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов, жители города собрались на мирный митинг возле памятника Тарасу Шевченко в центре города. Местные жители пришли с украинскими флагами и с плакатами, на которых написали строки из самых известных стихов поэта: «Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі – чужі люде», «Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!», «І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люди на землі».
Митингующие возложили цветы к памятнику и читали стихи Тараса Шевченко.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.