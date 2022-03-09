Сотни жителей Энергодара вышли на митинг, чтобы почтить память Тараса Шевченко. Фото

РепортерUA, фото телеграм-канал Энергоатом 09 Мар 2022 - 16:40

Сегодня, 9 марта, исполняется 208 лет со дня рождения украинского поэта, писателя, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко. В Энергодаре почтить память Кобзаря пришли сотни местных жителей.

Как написал в Телеграм-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов, жители города собрались на мирный митинг возле памятника Тарасу Шевченко в центре города. Местные жители пришли с украинскими флагами и с плакатами, на которых написали строки из самых известных стихов поэта: «Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі – чужі люде», «Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!», «І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люди на землі».

Митингующие возложили цветы к памятнику и читали стихи Тараса Шевченко. 

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