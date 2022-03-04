Мелитополь вышел на митинг против российских захватчиков

РепортерUA 04 Мар 2022 - 15:34

Сегодня, 4 марта, в Мелитополе горожане вышли на мирный митинг. Они хотят, чтобы город покинули оккупанты.

Такие акции местные активисты собирают с 1 марта. Начало – каждый день в 12:00 на площади Победы, об этом сообщает глава ОО «Сознательное общество Мелитополя» Ольга Гайсумова.

- Мы должны показать нашу позицию, выходить из домов. Мы должны объединятся, нас должно быть больше и больше каждый день. Сегодня произошел вопиющий факт обстрела ракетами атомной электростанции – это беспрецедентный случай в мире! – говорит Ольга Гайсумова.

Участники протеста выходят с украинским флагом, поют гимн и скандируют «Слава Украине». Также звучат фразы «Мелитополь вставай!», «Слава ЗСУ», «Оккупанты домой».

Видео по ссылке

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