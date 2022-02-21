На Донбассе боевики обстреляли поселок Новолуганское: погиб гражданский, еще четверо военных ранены

На Донбассе боевики обстреляли поселок Новолуганское в Донецкой области. Об этом вечером в понедельник, 21 февраля сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
По его данным, в результате обстрела погиб гражданский мужчина 1970 года рождения.
"По оперативной информации повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод", - написал Кириленко.
Он также опубликовал фото обстрелянного поселка. Тем временем, в пресс-центре штаба ООС сообщили, что по состоянию на 17:00 понедельника, противник 54 раза нарушил режим прекращения огня, из которых 45 с применением запрещенного вооружения.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов четверо военных получили ранения.
"В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.