Зеленский назвал «большой провокацией» обстрел детского сада на Донбассе

Президент Владимир Зеленский назвал «большой провокацией» обстрел детского сада в Станице Луганской и подчеркнул важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине. Об этом он написал в Twitter.
«Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины», – написал глава государства.
Напомним, 17 февраля боевики обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.
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