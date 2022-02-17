Зеленский назвал «большой провокацией» обстрел детского сада на Донбассе

РепортерUA 17 Фев 2022 - 15:49

Президент Владимир Зеленский назвал «большой провокацией» обстрел детского сада в Станице Луганской и подчеркнул важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины», – написал глава государства.

Напомним, 17 февраля боевики обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

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