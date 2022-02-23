Зеленский издал указ о призыве резервистов. Видео

РепортерUA 23 Фев 2022 - 07:50

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения России об официальном введении войск на оккупированный Донбасс объявил призыв резервистов Вооруженных сил. Также в ближайшее время будут проведены сборы резервистов территориальной обороны.

По его словам, на сегодня нет необходимости во всеобщей мобилизации.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мной как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период. Подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям. Кроме того, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

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