Зеленский призвал утвердить решение о членстве Украины в ЕС

РепортерUA 26 Фев 2022 - 11:13

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом утром, 26 февраля, он сообщил в Twitter.

Глава украинского государства призвал руководство Евросовета решить вопрос о членстве Украины в Европейском Союзе.

"Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал глава Украины.

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