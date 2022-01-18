Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете женщин

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу воинского учета женщин в Украине. Глава государства попросил Министерство обороны существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету. Об этом сообщается на портале Офиса президента.
Петицию о воинском учете для женщин поддержали более 37 тысяч украинцев.
«Учитывая высокое общественное внимание... я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос», - говорится в ответе президента.
Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание таким вопросам:
- существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий учитывая реальные потребности обороны государства;
- внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет с целью избежать обязательного личного присутствия женщин во время постановки на учет;
- урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин.
Кроме того, Зеленский поручил решить вопрос о взвешенных подходах касательно ответственности за несвоевременную постановку женщин на воинский учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.
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