На Донбассе под обстрел попал автомобиль гуммиссии и объект Укргаздобычи

Автомобиль гуманитарной миссии Пролисок попал под артобстрел со стороны сепаратистов на выезде из Новотошковского. Об этом сообщает глава Гуманитарной миссии Пролисок Евгений Каплин.
«Сегодня в 10-45 автомобиль Золотовского офиса Гуманитарной миссии Пролисок, возвращаясь из Новотошковского, где наша команда осуществляла гуманитарную миссию по предоставлению материалов для экстренных ремонтов для пострадавших во время ночного обстрела семей мирных жителей, попал под обстрел из арт. 152 мм на выезде из пгт Новотошковское и на участке дороги между Новтошковским и Ореховым», - написал Каплин.
Он добавил, что эта дорога проходит по передовой и регулярно терпит обстрелы, однако является единственной дорогой, соединяющей прифронтовое Новотошковское с мирными населенными пунктами на подконтрольной территории.
«Благодаря слаженным действиям коллег они эвакуировались с места происшествия. Погибших и раненых нет», - пояснил Каплин.
Кроме того, в Луганской области со стороны боевиков обстреляли установку комплексной подготовки газа АО Укргаздобыча - из-за обстрела прекращено газоснабжение села Лобачево, сообщает НАК Нафтогаз Украины.
«Сегодня, 21 февраля 2022 года, Лобачевская установка комплексной подготовки газа (УКПГ, Луганская область) АО Укргаздобыча подверглась минометным обстрелам со стороны ОРДЛО», - сказано в сообщении.
В результате шести попаданий мин и осколков повреждения получили установка одоризации, операторная, служебный автомобиль и гараж. Жертв и потерпевших нет, персонал покинул территорию.