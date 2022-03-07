В Энергодаре прощаются с погибшими героями, которые защищали Запорожскую АЭС. Фото

РепортерUA 07 Мар 2022 - 11:26

Сегодня, 7 марта, в Энергодаре прощаются с погибшими героями, которые защищали Запорожскую АЭС. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Напомним, ночью 4 марта русские военные взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Станцию штурмовала колонна вражеской техники, в составе которой было около 100 единиц.

Во время обстрелов погибли военнослужащие Нацгвардии Украины Евгений Уколов, Михаил Фроликов и Юрий Квач. 

Редакция РепортерUA выражает соболезнования родным и близким.

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