Великобритания попрощалась с принцем Филлипом. Фото

РепортерUA 18 Апр 2021 - 08:37

В Великобритании 17 апреля состоялись похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Он был погребен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном.

После завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу.

Однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины королевы останки принца будут перенесены к той часовне, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета II. На церемонии присутствовали только 30 членов королевской семьи.

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