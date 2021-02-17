Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп попал в больницу из-за недомогания. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец.
Принца отвезли в госпиталь Edward VII King вечером 16 февраля и это не связано с COVID-19.
«Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха», – заявили в Букингемском дворце.
По информации источника ВВС, Филипп приехал в больницу на автомобиле, что свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Также указано, что он был в хорошем настроении.
Напомним, в ноябре Елизавета II и принц Филипп отметили 73-ю годовщину свадьбы. В июне этого года герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет.