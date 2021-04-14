Королева Великобритании Елизавета II сменила лорда-камергера своего двора

РепортерUA 14 Апр 2021 - 09:34

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей спустя четыре дня после ухода из жизни своего супруга принца Филиппа. Об этом сообщает Press Association в сети.

Вчера, 13 апреля Елизавета II участвовала в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе. Возращение королевы к исполнению своих обязанностей пресса Британии расценила как «глубокое чувство долга» перед страной.

Уильям Пил покинул высшую придворную должность еще 1 апреля, прослужив на этом посту 14 лет. В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. И теперь именно он должен обеспечить проведение траурной церемонии и организацию похорон принца Филиппа, которые пройдут 17 апреля.

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