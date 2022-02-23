На Великобританию обрушился шторм Франклин: есть жертвы. Фото

РепортерUA, фото ВВС 23 Фев 2022 - 16:35

На Великобританию обрушился шторм Франклин, порывы ветра ломают деревья, произошли наводнения. Об этом сообщает BBC.

В некоторых районах Северной Ирландии произошло сильное наводнение, предупреждения о наводнениях остаются в силе в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Шторм Франклин начался через несколько дней после того, как шторм Юнис вызвал гибель трех человек и оставил без электричества 1,4 миллиона домов.

Метеобюро выпустило желтое предупреждение о ветре в Северной Ирландии и более мягкое предупреждение о ветре, охватившем Уэльс, Северную Ирландию, большую часть Англии и некоторые части юго-западной Шотландии.

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