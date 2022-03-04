Пожар на Запорожской АЭС: подробности

Российские военные в ночь с 3 на 4 марта обстреляли Запорожскую атомную станцию. Мэр города Дмитрий Орлов отметил, что есть пострадавшие, но их количество – никто не знает.
Более того, агрессор не пускал спасателей, чтобы они потушили пожар. За ситуацией в Энергодаре следил весь мир. По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в 02:26 на атомной от единой эгергосиcтемы отключен третий энергоблок (из 6 энергоблоков работает только 4-й блок) Возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе. Пока шли бои спасателей не пускали на ликвидацию.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило открыть Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром на Запорожской АЭС, возникшим в результате обстрелов российских войск
«МАГАТЭ создает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской атомной электростанции в Украине», – говорится в сообщении организации в Twitter.
В МАГАТЭ добавили, что связались с украинскими властями, чтобы узнать ситуацию на ЗАЭС.
«Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не повлиял на «основное» оборудование, персонал станции принимает смягчающие меры», – сообщили в агентстве.
8:00. Энергодар остался без отопления из-за обстрелов. Об этом в Телеграмме сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Он отметил, что повреждение произошло в результате обстрелов. Сейчас выясняется возможность обновления отопления.
В то же время, на улицах города чужих людей не обнаружили. Люди, проведшие ночь в укрытиях, могут вернуться домой.
8:20. Площадка ЗАЭС захвачена военными силами РФ. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.
По данным ведомства, оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.