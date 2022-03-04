Пожар на Запорожской АЭС: подробности

РепортерUA 04 Мар 2022 - 08:53

Российские военные в ночь с 3 на 4 марта обстреляли Запорожскую атомную станцию. Мэр города Дмитрий Орлов отметил, что есть пострадавшие, но их количество – никто не знает.

Более того, агрессор не пускал спасателей, чтобы они потушили пожар. За ситуацией в Энергодаре следил весь мир. По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в 02:26 на атомной от единой эгергосиcтемы отключен третий энергоблок (из 6 энергоблоков работает только 4-й блок) Возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе. Пока шли бои спасателей не пускали на ликвидацию.

По состоянию на четыре часа еще продолжало гореть одно из зданий учебно-тренировочного корпуса. Огонь охватил 3,4,5 этажа пятиэтажного корпуса. В 05:20 на тушение пожара выехали 40 спасателей и 10 единиц техники. По данным предварительной разведки, жертв и пострадавших именно в месте, где произошел пожар, нет.
 
В 05:55 пожар локализовали. Огонь охватил 2000 кв. В 06:20 – спасатели сообщили, что ликвидировали пожар.
 
«Энергоатом» обнародовал обращение к мировому сообществу, в котором говорится, что обстрелы являются нарушением ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта.
 
В 7:00 мэр Энергодара заявил, что пожар ликвидирован, обстрел с трех часов прекратился.
 
В Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней МЗ Украины опубликовали данные о радиационном фоне в Запорожской области на 7:00.

 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило открыть Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром на Запорожской АЭС, возникшим в результате обстрелов российских войск

«МАГАТЭ создает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской атомной электростанции в Украине», – говорится в сообщении организации в Twitter.

В МАГАТЭ добавили, что связались с украинскими властями, чтобы узнать ситуацию на ЗАЭС.

«Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не повлиял на «основное» оборудование, персонал станции принимает смягчающие меры», – сообщили в агентстве.

8:00. Энергодар остался без отопления из-за обстрелов. Об этом в Телеграмме сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Он отметил, что повреждение произошло в результате обстрелов. Сейчас выясняется возможность обновления отопления.

В то же время, на улицах города чужих людей не обнаружили. Люди, проведшие ночь в укрытиях, могут вернуться домой.

8:20. Площадка ЗАЭС захвачена военными силами РФ. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

По данным ведомства, оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.

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