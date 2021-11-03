Запорожцы простились с легендарным ветераном Иваном Залужным. Фото

РепортерUA, фото мэрии и ЗОГА 03 Ноя 2021 - 16:02

Известный запорожский ветеран Второй мировой войны, капитан 1-го ранга Военно-морских сил СССР, участник Сталинградской битвы Иван Залужный ушел из жизни в возрасте 103 лет утром 31 октября.

Иван Залужный прошел сложный жизненный путь. В детстве пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (ныне кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производили детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. В возрасте 23 лет стал лейтенантом, сообщили в Запорожском горсовете.

С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел также и японскую кампанию. Командовал взводом 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. Героически проявил себя при освобождении города Сэйсин, за что был награжден Орденом Красного Знамени. После войны продолжил службу в армии. Дослужился до звания капитана 1-го ранга.

Воспитал единственного внука – героя Ивана Гутника-Залужного, который по примеру дедушки пошел защищать Родину от врага на востоке Украины и погиб во время боевых действий.

Прощание с умершим ветераном прошло сегодня на Аллее защитников Украины в парке Металлургов. Попрощаться с Иваном Залужным пришли военнослужащие, ветераны АТО/ООС, запорожцы, представители областной и городской власти.

 

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