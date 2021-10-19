Евгений Анисимов отказался от участия в судебных заседаниях. Документ

Сегодня, 19 октября, в Шевченковском районном суде Запорожья состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Дело назначено к рассмотрению коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Было рассмотрено ходатайство стороны защиты о назначении подготовительного судебного заседания в связи со сменой коллегии судей по данному делу. Ходатайство было направлено на устранение процессуальной ошибки, которая была допущена 16.04.2020 года судьями Заводского районного суда. А именно, коллегия суддей своим решением ограничила Евгения Анисимова в праве на защиту, приняла решение об объединении уголовного производства с уголовным производством в отношении Андрея Гречковского и Елены Бондаренко, что позволяет в дальнейшем отменить любое решение по делу в апелляционной либо в кассационной инстанции.
Кроме того, сегодня сторона защиты настаивала на новом проведении процессуальных действий и заявила о наличии определения следственного судьи Мелитопольского горрайонного суда об установлении срока проведения следственных действий следователем ГБР до 21 октября 2021 года. Результаты их проведения подтвердят факт дачи ложных показаний одним из потерпевших по данному делу, факт фальсификации в отношении Евгения Анисимова уголовного дела, а также причастность к этому сотрудников правоохранительных органов.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99870135
Но, суд отклонил ходатайство стороны защиты о назначении подготовительного заседания и, в очередной раз, поддержал прокурора. В связи с принятием судом такого решения Евгений Анисимов заявил об отказе от дальнейшего участия в данном деле, как и от участия его адвоката.
«Такое решение суда, нами оценивается как очередное безосновательное игнорирование доводов стороны защиты Евгения Анисимова, игнорирование судом задокументированных фактах фальсификации дела, связанное с неудавшимся покушением на убийство Анисимова, которое произошло 15.08.2013 г., и явный сговор суда с заказчиками данного преступления, фальсификации уголовного дела», - подчеркнул адвокат.
Полный текст ходатайства стороны защиты:
Полный текст заявления Евгения Анисимова:
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