Обыски в запорожском аэропорту: судебное заседание по возврату документов перенесли

РепортерUA 28 Янв 2020 - 09:32

На прошлой неделе должно было состояться судебное заседание по возврату документов, касающихся строительства нового пассажирского терминала Международного аэропорта «Запорожье». На данный момент его перенесли на 29 января. Состоится ли оно в установленный день – пока неизвестно.

Работы по вводу в эксплуатацию нового пассажирского терминала запорожского аэропорта на данный момент так и не возобновлены. В мэрии отмечают, что главная причина – затягивание решения вопроса относительно возвращения документов, изъятых СБУ во время обысков, которые прошли 17 января.

«Следственные действия касались уголовного дела, возбужденного в 2015 году. Однако при этом у подрядчика была изъята документация, касающаяся строительства нового пассажирского терминала. При этом она не имела никакого отношения к указанному делу. В этих условиях подрядчик был вынужден остановить работы по вводу терминала в эксплуатацию. Под угрозой оказалось начало его работы, запланированное на март текущего года. В связи с этим под вопросом и открытие новых рейсов, запланированных на этот год. Чтобы повлиять на ситуацию подрядчик, руководство аэропорта обратились в суд о возврате документов, касающихся строительства терминала. Судебное заседание должно было состояться на прошлой неделе. Подрядчики, руководство аэропорта рассчитывали, что решение будет принято в максимально сжатые сроки, ведь начало работы нового терминала имеет большое значение не только для Запорожья, но и для близлежащих регионов. Однако сейчас рассмотрение вопроса фактически затягивается. Судебное решение перенесли на 29 января», – говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал директор департамента правового обеспечения городского совета Валерий Зломынога.

– На прошлой неделе должны были состояться судебные заседания по возврату СБУ документов аэропорту и подрядным организациям. Однако прокуроры попросили отложить рассмотрение, поскольку они не успевают ознакомиться с материалами дела. Заседание перенесли на 29 января. Надеемся, что в этот день будет принято решение относительно возвращения документов в полном объеме, – отметил Валерий Зломынога.

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