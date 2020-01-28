Обыски в запорожском аэропорту: судебное заседание по возврату документов перенесли

На прошлой неделе должно было состояться судебное заседание по возврату документов, касающихся строительства нового пассажирского терминала Международного аэропорта «Запорожье». На данный момент его перенесли на 29 января. Состоится ли оно в установленный день – пока неизвестно.
«Следственные действия касались уголовного дела, возбужденного в 2015 году. Однако при этом у подрядчика была изъята документация, касающаяся строительства нового пассажирского терминала. При этом она не имела никакого отношения к указанному делу. В этих условиях подрядчик был вынужден остановить работы по вводу терминала в эксплуатацию. Под угрозой оказалось начало его работы, запланированное на март текущего года. В связи с этим под вопросом и открытие новых рейсов, запланированных на этот год. Чтобы повлиять на ситуацию подрядчик, руководство аэропорта обратились в суд о возврате документов, касающихся строительства терминала. Судебное заседание должно было состояться на прошлой неделе. Подрядчики, руководство аэропорта рассчитывали, что решение будет принято в максимально сжатые сроки, ведь начало работы нового терминала имеет большое значение не только для Запорожья, но и для близлежащих регионов. Однако сейчас рассмотрение вопроса фактически затягивается. Судебное решение перенесли на 29 января», – говорится в сообщении.
Ситуацию прокомментировал директор департамента правового обеспечения городского совета Валерий Зломынога.
– На прошлой неделе должны были состояться судебные заседания по возврату СБУ документов аэропорту и подрядным организациям. Однако прокуроры попросили отложить рассмотрение, поскольку они не успевают ознакомиться с материалами дела. Заседание перенесли на 29 января. Надеемся, что в этот день будет принято решение относительно возвращения документов в полном объеме, – отметил Валерий Зломынога.