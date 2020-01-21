Работы на новом пассажирском терминале остановлены: мэр Запорожья заявил о попытках «отжать» аэропорт

Работы на новом пассажирском терминале Международного аэропорта «Запорожье» остановлены. Причина – выемка документов во время обысков, которые проводились 17 января. Теперь своевременное введение в эксплуатацию нового терминала в марте оказалось под угрозой. В результате под вопросом и начало работы новых рейсов, открытие которых запланировано на этот год. Это при том, что много людей купили на них билеты. Такое заявление сегодня сделал городской голова Владимир Буряк во время рабочей поездки в аэропорта, сообщается на сайте Запорожского горсовета.
Как сообщал РепортерUA ранее, 17 января сотрудники СБУ провели обыски в Международном аэропорту «Запорожье». Они были связаны с делом, которое было открыто еще в 2015 году. Состоялась выемка документов.
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Вчера в СБУ официально прокомментировали проведенные обыски. По информации ведомства, санкционированные следственные действия проводились по делу о злоупотреблениях экс-руководства аэропорта во время ремонта взлетно-посадочной полосы. Обыски проходили в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Также сообщается, что на авиапредприятии, в офисных помещениях строительных фирм и в квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и электронные носители, черновую бухгалтерию, что имеет существенное значение для установления обстоятельств совершения преступления, большое количество банковских карт, и более 1 млн гривен наличными.
– У подрядчика изъяты полностью все документы, которые касались строительства нового пассажирского терминала. Непонятно, почему в деле 2015 года изъяты документы, касающиеся строительства терминала. Как результат – продолжение пуско-наладочных работ стало невозможным, подрядчик остановил их полностью, – сказал Владимир Буряк.
Напомним, строительство терминала завершилось в декабре 2019 года. Началось введение его в эксплуатацию. Уже в марте новый терминал должен был заработать, ведь на весну запланировано открытие большого количества новых рейсов. На них уже многие купили билеты.
Теперь начало работы терминала и новые рейсы оказались под угрозой. Может пострадать репутация аэропорта, ведь перевозчики могут отказаться от сотрудничества. Пострадают и пассажиры, как те, кто уже купил билеты, так и те, кто только собирался это сделать.
– Чем закончится дело - неизвестно. Ничего серьезного в аэропорту найти не удалось. Поэтому по имеющейся информации есть ходатайство СБУ в суд предоставить разрешение на проведение обысков в моем кабинете, кабинете моего первого заместителя, департаменте финансов и бюджетной политики, - заявил Владимир Буряк.
Также городской голова отметил, что у происходящих событий есть свои причины. Связаны они с планами государства передать Запорожский аэропорт в концессию. О таких намерениях уже неоднократно заявляли представители государственной власти.
– Что такое концессия – вы все понимаете. Компания вкладывает средства, чтобы потом получать прибыль. Однако не понятно, для чего вкладывать средства в то, что уже построено и приносит прибыль. Фактически это попытка «отжать» прибыльное предприятие, а нам оставить выплату долгов, кредитов, – подчеркнул Владимир Буряк.
Также городской голова не исключил, что события вокруг аэропорта имеют политическую окраску. Ведь подобные атаки идут и на городских голов других городов Украины – Киева, Днепра, Харькова, Одессы.
Депутаты на ближайшей сессии планируют принять обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что город взял кредит в размере 13 млн долларов, чтобы достроить терминал. Кредит взяли на 5 лет, под 7,5% годовых. В качестве залога город оставил банку центральный стадион - «Славутич-Арена».