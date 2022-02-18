Перед поездкой в Донецкую область Владимир Зеленский посетил Запорожье. Фото

Вчера, 17 февраля, перед рабочей поездкой в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский побывал в Запорожье. В аэропорту его стратил председатель ЗОГА Александр Старух. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на сайте Офиса президента.
Отметим, что визит гаранта в Запорожье нигде не анонсировался и официально не освещался.
Пребывая с рабочей поездкой в Донецкой области, Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.
Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна «Капитан Чусов». Владимир Зеленский заслушал информацию о выполнении задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.
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