В Украине вводят кредиты для бизнеса под 0%

В целях стимулирования экономики Украины на время военного положения будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0%, а также запланированы масштабная дерегуляция и гарантирование 100% вкладов граждан. Об этом 18 марта сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы 5-7-9%.
«Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен», – объяснил Зеленский.
Также он поставил особую задачу Нацбанку, народным депутатам и Кабмину найти законодательную возможность 100% гарантирования вкладов в украинских банках.
«Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства», – отметил глава государства в очередном обращении.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.