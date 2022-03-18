В Украине вводят кредиты для бизнеса под 0%

РепортерUA 18 Мар 2022 - 11:28

В целях стимулирования экономики Украины на время военного положения будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0%, а также запланированы масштабная дерегуляция и гарантирование 100% вкладов граждан. Об этом 18 марта сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы 5-7-9%.

«Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен», – объяснил Зеленский.

Также он поставил особую задачу Нацбанку, народным депутатам и Кабмину найти законодательную возможность 100% гарантирования вкладов в украинских банках.

«Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства», – отметил глава государства в очередном обращении.

Кроме того, Кабинет министров готовит масштабное сокращение регуляций.
 
«Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Так что для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет действовать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь», – подчеркнул президент.

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