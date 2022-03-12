Президент: Местные общины, принимающие переселенцев, получат компенсацию на оплату услуг ЖКХ

«Для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей», – сказал глава государства.
По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат средства от центральной власти, чтобы перемещенные лица были обеспечены всем необходимым, отметил президент.
«На бензин, дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать, как всегда, очень быстро, срочно, но и в расчете на нужды всех наших граждан Украины. Чтобы не было дефицита горючего в стране, чтобы цены были стабильными», – подчеркнул Президент.
Глава государства отметил, что парламент должен безотлагательно поддержать это решение голосованием.
«Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания», – добавил Владимир Зеленский.
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