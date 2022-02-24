Зеленский: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Украина разорвало дипломатические отношения с Российской Федерацией, которая подло напала на нее в 5 утра 24 февраля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в офисе Главы государства.
«Это утро вошло в историю, но эта история совершенно разная для нашей страны и для России. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там ни думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле согласно своей воле – это самая высокая ценность. Россия подло, самоубийственно напала утром на наше государство. Так же, как это сделала нацистская Германия в годы Второй мировой войны», – подчеркнул Владимир Зеленский.
По его словам, с сегодняшнего дня Украина и Россия – по разные стороны мировой истории, ведь Российская Федерация стала на путь зла. В то же время, по мнению Президента, сейчас многое зависит от российского народа.
Владимир Зеленский призвал всех российских граждан, кто еще не потерял совести, выйти и заявить протесты против этой войны с Украиной. Также он попросил украинцев, у которых есть родственники, друзья, знакомые журналисты, блогеры в России, обращаться к ним с соответствующими призывами и информацией, чтобы в РФ знали правду.
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