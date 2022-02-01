В Украине хотят отменить призыв на срочную военную службу

Украинскому правительству поручили обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект об отмене призыва на срочную военную службу. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Отмечается, что Кабмин внесет на рассмотрение парламентом законопроект относительно «введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года».
Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде во вторник, 1 февраля, подписал указ об укреплении обороноспособности государства, предусматривающий увеличение армии на сто тысяч человек.
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