Зеленский обратился к НАТО: Украине нужна военная помощь без ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран НАТО, что Украине нужна военная помощь без ограничений. Поскольку Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.
«Украине нужна военная помощь без ограничений, как без ограничений РФ применяет против нас весь свой арсенал, разрушает все живое – любой объект: от жилых домов до церквей, от мостов до больниц. Украина обращалась к вам, у вас тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного», - заявил президент.
Он подчеркнул, что самое страшное во время войны - не знать точного ответа от партнеров на запросы о помощи.
«Мы обращались за танками, чтобы мы могли деблокировать наши города, у вас есть не менее 20 тысяч танков, Украина просила процент, 1% от всех ваших танков, но у нас пока нет ясных ответов. Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годами», - добавил Зеленский.
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