В Запорожье завершили строительство нового пассажирского терминала аэропорта. Фото

Строительство нового пассажирского терминала запорожского аэропорта началось в декабре 2017 года. Об этом сообщают в пресс службе запорожского горсовета. На данный момент подрядчик уже завершил строительно-монтажные работы. Теперь терминал за 2 - 2,5 месяца необходимо ввести в эксплуатацию. Площадь нового терминала составляет более 12 тысяч квадратных метров. Он сможет обслуживать 400 пассажиров в час.
На введение терминала в эксплуатацию требуется не менее 2 месяцев. Предполагается, что уже в середине марта терминалом смогут начать пользоваться пассажиры.
Напомним, в следующем году будут открыты новые рейсы. В этом году к уже существующим направлениям добавились новые. Были открыты регулярный рейс в Барселону, рейсы в Шарджу (ОАЭ), Тель-Авив, бюджетный рейс в Киев украинского лоукоста SkyUp. На очереди в 2020 году - Италия, Греция, Грузия, Кипр, Болгария.
Известный лоукост WizzAir с марта 2020 начнет осуществлять рейсы в Венгрию, Австрию, Литву, Польшу. При этом важным достижением является то, что пассажиры запорожского аэропорта смогут воспользоваться именно бюджетными рейсами в Европу.
Как сообщал РепортерUA ранее, на 2020 год заложено порядка 270 миллионов гривен на аэропорт.
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Напомним, для того, чтобы достроить терминал город взял кредит в «Укргазбанке» 13 миллионов долларов, оставив в залог коммунальный стадион «Славутич-Арена».