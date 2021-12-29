Сотни пассажиров не могут вылететь из запорожского аэропорта. Фото

РепортерUA 29 Дек 2021 - 08:08

Из-за непогоды сегодня, 29 декабря, в КП «Международный аэропорт Запорожья» задерживается ряд рейсов. В частности, задерживается вылет в Киев и Стамбул.

В холле аэропорта в режиме ожидания находятся сотни пассажиров.  

На сайте аэропорта указано, что самолет авиакомпании Windrose Airlines/UIA Запорожье- Борисполь должен был вылететь в 8:10, но вылет перенесли на 9:00.Та же ситуация с рейсом Запорожье-Киев авикомпании Мотор Сич и Air Ocean Airlines рейсом Запорожье-Киев.

Кроме того, на табло указано, что задерживается и вылет Turkish Airlines рейсом Запорожье - Стамбул. 

Пассажиры рассказали РепортерUA, что снегоуборочная техника только начала работать на взлетно-посадочной полосе. Дорога возле аэропорта также не расчищена. Сколько точно еще придется ожидать вылет пока точно никто не сообщает. 

Напомним, вчера в запорожском аэропорту из-за непогоды не смог приземлиться самолет из Стамбула от авиаперевозчика Turkish Airlines. Он не смог зайти на посадку. Рейсы авиаперевозчика Pegasus Airlines в аэропорт Сабиха Гекчен на 28 декабря отменили.

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