В СБУ прокомментировали обыски в запорожском аэропорту. Фото

РепортерUA, фото СБУ и прокуратуры 20 Янв 2020 - 14:16

В СБУ сегодня, 20 января, предоставили официальный комментарий по поводу обысков в запорожском аэропорту, которые прошли 17 января.

Как сообщили в ведомстве, санкционированные следственные действия проводились по делу о злоупотреблениях экс-руководства аэропорта во время ремонта взлетно-посадочной полосы.

Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков на авиапредприятии, в офисных помещениях строительных фирм и в квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и электронные носители, черновую бухгалтерию, что имеет существенное значение для установления обстоятельств совершения преступления, большое количество банковских карт, и более 1 млн гривен наличными.

Сейчас одному из бывших руководителей авиапредприятия объявлено о подозрении за злоупотребление служебным положением и совершения служебного подлога. Предварительно установлено, что своими действиями чиновник нанес государству ущерб более чем 1,5 миллиона гривен.

Отметим, ранее должность директора запорожского аэропорта занимал Виктор Бискупский. По информации источника в правоохранительных органах, именно ему и вручили подозрение.

Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц предприятия. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

public://uploads/photos/82360134_2516704315283737_8723916839828062208_n.jpg
public://uploads/photos/82509458_588592935038634_6575139977175236608_n.jpg
public://uploads/photos/83540840_2579095068978221_5622928444703637504_n.jpg
public://uploads/photos/83586442_511202289753677_288267510438952960_n.jpg

public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-01-20_08-47-372.jpg
public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-01-16_14-43-53r1.jpg
public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-01-16_14-43-521.jpg
public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-01-16_14-43-511.jpg
public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-01-16_14-43-501.jpg
public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-01-20_08-47-37.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какие новогодние локации в Запорожье понравились больше всего?
Loading...