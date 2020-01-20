В СБУ прокомментировали обыски в запорожском аэропорту. Фото

В СБУ сегодня, 20 января, предоставили официальный комментарий по поводу обысков в запорожском аэропорту, которые прошли 17 января.
Как сообщили в ведомстве, санкционированные следственные действия проводились по делу о злоупотреблениях экс-руководства аэропорта во время ремонта взлетно-посадочной полосы.
Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
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Во время обысков на авиапредприятии, в офисных помещениях строительных фирм и в квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и электронные носители, черновую бухгалтерию, что имеет существенное значение для установления обстоятельств совершения преступления, большое количество банковских карт, и более 1 млн гривен наличными.
Сейчас одному из бывших руководителей авиапредприятия объявлено о подозрении за злоупотребление служебным положением и совершения служебного подлога. Предварительно установлено, что своими действиями чиновник нанес государству ущерб более чем 1,5 миллиона гривен.
Отметим, ранее должность директора запорожского аэропорта занимал Виктор Бискупский. По информации источника в правоохранительных органах, именно ему и вручили подозрение.
Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц предприятия. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.