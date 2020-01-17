Интересуются строительством нового терминала: в мэрии прокомментировали обыски в запорожском аэропорту. Видео

Сегодня, 17 января, в запорожском аэропорту проходит обыск. Проведением следственных мероприятий занимается УСБУ в Запорожской области. Об этом журналистам сообщил директор департамента правового обеспечения Запорожского горсовета Валерий Зломинога, передает корреспондент РепортерUA.
По его словам, уголовное производство, по которому сегодня проводятся обыски было открыто еще в 2015 году относительно экс-руководства аэропорта.
«Данное дело вызывает больше вопросов, нежели ответов, потому что события, о которых идет речь в постановлении обыска, произошли в 2017 году, а дело открыто еще в 2015 году. Возникает вопрос: как можно в 2015-м открыть дело о событиях, которых еще не было, – они наступят только в 2017 году. Известно, что обыск проходит в законном русле, без нарушений или злоупотреблений. Аэропорт работает в штатном режиме, без задержек рейсов, без нарушений прав работников», – подчеркнул директор департамента.
Также стало известно, что обыск проводят в рамках уголовных производств по ряду статей, в частности: ст. 191 УКУ («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ст. 366 («Служебный подлог»).
Ранее должность директора запорожского аэропорта занимал Виктор Бискупский. Но, пока конкретных фамилий никто не называет, также о конкретных лицах не идет речи в постановлении обыска.
«Я думаю, что после того, как будет обыск завершен, будет проведен анализ документов, которые выдавались следователями на месте, мы сделаем выводы относительно того, с чем мы согласны или нет. Фамилии в постановлении не указаны. Мы допускаем, что больше всего интересуются строительством нового терминала», – подчеркнул Валерий Зломинога.
Отметим, что в СБУ пока информацию не комментируют.
Как сообщал РепортерUA ранее, строительство нового пассажирского терминала запорожского аэропорта началось в 2017 году и завершилось в конце декабря 2019 года. За 2-2,5 месяца терминал обещают ввести в эксплуатацию.
Площадь нового сооружения составляет более 12 000 квадратных метров. Терминал сможет обслуживать 400 пассажиров в час.
На 2020 год заложено порядка 270 миллионов гривен на аэропорт.
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Напомним, для того, чтобы достроить терминал город взял кредит в «Укргазбанке» 13 миллионов долларов, оставив в залог коммунальный стадион «Славутич-Арена».