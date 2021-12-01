«Активисты» на заказ: в Запорожской области разоблачили постоянных участников проплаченных масовых мероприятий. Фото. Видео

В Запорожской области правоохранители разоблачили группу «активистов», которая за денежное вознаграждение совершала хулиганские действия на заказ и сопротивлялась сотрудникам полиции. Организатором оказался обвиняемый в двойном убийстве, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Долгое время на территории Запорожской области действовала группа так называемых активистов, которая, по заказу заинтересованных лиц и соответствующую «оплату», систематически фигурировала в событиях, связанных с совершением противоправных действий.
В частности, речь идет о погромах государственных и частных предприятий, рейдерских захватах объектов, заказных митингах, подстрекательстве участников мирных акций к агрессивным действиям. Неоднократно участники группы «прибывали» и на места, где сотрудники полиции проводили те или иные мероприятия, препятствовали исполнению служебных обязанностей и сопротивлялись.
В одном из населенных пунктов Запорожского района сотрудники полиции остановили автомобиль, при проверке которого были обнаружены уничтоженные номера кузова, а документы на авто - с признаками подделки. В надежде избежать ответственности и изъятия автомобиля водитель позвонил участникам вышеупомянутой группы. Вскоре на место происшествия приехали молодые люди спортивной внешности и пытались блокировать действия правоохранителей, при этом выражая оскорбления, угрозы и подстрекая к аналогичным действиям очевидцев.
В рамках защиты системы преступная деятельность группы оказалась в поле зрения работников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. По собранным материалам следователи ГУНП Запорожья начали уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в производстве следователей полиции находятся материалы по систематическому требованию (ч. 2 ст.189 Уголовного кодекса Украины) денежных средств от владельцев мест розничной торговли. В случае отказа платить активисты устраивали погромы имущества предпринимателей, блокировали деятельность и угрожали физической расправой. Также продолжается досудебное расследование по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), совершенное группой вблизи одного из комбинатов в Вольнянском районе для дестабилизации деятельности предприятия.
Правоохранители установили, что в состав группы псевдоактивистов входит более десятка человек, фигурирующих как в административных, так и в уголовных правонарушениях. Лидер группы – 37-летний житель Запорожья – сейчас подсудим за совершение двойного убийства.
Получив судебные решения, правоохранители провели 14 санкционированных обысков у 12 фигурантов группы. В ходе мероприятий у организатора формирования изъяты деньги и пачку агитационных листовок, к каждой из которых прикреплена плата за расклеивание.
Следователи полиции объявили о подозрении девяти участникам группы: пяти - за сопротивление полицейским и четырем - за хулиганские действия. В суд подано ходатайство об избрании фигурантам мер пресечения. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.
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