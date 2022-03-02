Мирные ангелы Запорожья: спасаем город от оккупантов. Фото

Запорожцы, как никогда, объединились против российских варваров, которые хотят уничтожить Украину, убивая мирных жителей, посягая на суверенность государства. Сейчас в городе усиленно работают волонтерские организации, каждый день пополняются ряды активистов: каждый хочет быть полезным, вложить свою лепту в защиту родного города, потому что Запорожье - это Украина и украинцы будут стоять до конца.
Отряд волонтеров, состоящий из более 400 человек, в городе уже прозвали «бушаровцами». Организатор - известный в городе активист - предприниматель, мастер ивентов, а главное - человек с активной жизненной позицией, Василий Бушаров наладил практически предприятие по изготовлению всего, что нужно для защиты города - от ежей и «вкусных коктейлей» до флагов, кухни для защитников и центра сбора теплой одежы. В цеху «бушаровцев» есть все. Но главное - неутомимое желание сделать все для того, чтобы выстоять против российского фашизма.
- Молодые девчонки с аккуратным макияжем разливают коктейли по локоть в горючей жиже. Ведущий, который с легкостью может провести любое мероприятие на русском, украинском и английском стоит на одном из семи столов розлива узвара и херачит рядом со всеми. Поляки, которые уже формируют машины и собирают помощь под нашу диктовку, - говорит Василий Бушаров. Швейцарцы, которые шлют франки. Водитель зеленого старенького микроавтобуса «Фольксваген», который загрузил полностью свой погреб и десять раз возил все и везде. Парень, который три дня не выходит из цеха и работает до дрожи в ногах возвращается пешком домой, его задерживает полиция и отпускает после того как высылает мне фотографию человека с руками за головой и я упрашиваю отпустить, потому что он наш на 100 процентов. Парень, который из окна заметил диверсанта который переодевался в форму на кладбище с ножом вышел и обезвредил его и сдал полиции. Видеооператор, который оказывается и сварщик. Фотограф, который дарит огромный генератор. «Гопники» с района, которые несут вахту по периметру и отсекают любое движение. Журналист из одного из главных телеканалов Греции нашел меня и по телефону получил от меня инструкции и пароли для того чтобы до меня добраться со съемочной группой. У него глаза увеличились в два раза когда он попал за забор. Сегодня из Запорожья мы вещали в прямом эфире на весь мир! Кстати этого журналиста в прямом эфире чуть не сбил тот самый парень на фольце, который вынес весь свой погреб. Это было эпично и вошло в мировой эфир. А что делать? Нужно разгружать бутылки. Узвар сам себя не сделает! Дима со сломанной ногой, который сидя принял и обработал столько звонков, сколько звезд на небе. Сидя. С костылем. Владелец обувного производства открывает магазин и отдает бесплатно столько теплой обуви сколько нужно. Девушка, которая звонит и объясняет, где забрать ключи от машины и саму машину. Когда отдать? После победы. Вы понимаете? Мы не сомневаемся, что мы победим. И так тому и быть?
Людей с большой буквы много, все объединились для спасения свой страны. Каждый стремится чем-то помочь - только бы не сидеть без дела.
- Люди. Вы герои. Я не шучу. То, что вы сейчас делаете это героизм. Только из-за вас мы победим так быстро. Только ваши усилия приведут нас к победе, - убежден Бушаров.
Эти невероятные люди не миф, а реальность. За ними победа. За нами!