Седьмой день войны: как запорожцы сплотились ради спасения города. Фото

Ряды запорожских общественных активистов постоянно пополняются. Люди не хотят тихо сидеть, сложив руки, и смотреть, как враг уничтожает мирное население, перечеркивая саму идею суверенности.
На базе ЗОЦМ самоорганизовались горожане, которые помогают друг другу, городу, а значит, всей стране выжить в эти нелегкие времена. От 150 до 200 волонтеров ежедневно приходят на добровольных началах, чтобы помочь в любом деле: от приготовления пищи и сбора теплой одежды до поддержки медицинских учреждений и маломобильного населения.
- Мы оказываем помощь всем, кто сейчас в ней нуждается - от вынужденно переселенных украинцев до простых запорожских семей. Таким образом мы также открываем возможность для волонтеров реализовать себя в это сложное время военного положения. Мы являемся мостиком объединения между теми, кто хочет помогать и нуждающимися в помощи, - рассказывает замглавы Областного центра молодежи Илья Бовсуновский.
Активисты говорят, что каждый день приходят все новые и новые волонтеры, приводя своих друзей и родных.
- В первый день нам было очень тяжело, потому что были только мы – шесть парней и девушек. На второй уже легче, потому как начали присоединяться другие волонтеры, а сейчас снова тяжеловато, поскольку нас - организаторов - мало для такого количества желающих помочь, - улыбаясь, говорит Илья Бовсуновский.
Гуманитарный штаб Запорожья, являющийся одним из крупнейших в городе, состоит из волонтеров ЗОЦМ и ОО «Сообщество волонтеров, объединенных идеей». Сюда можно обратиться за любой помощью. Зарегистрироваться, как волонтер, тоже несложно: нужно прийти, заполнить электронную анкету и ждать своей задачи. Запорожцы против «русского мира», приносящего лишь насилие, слезы и разрушение.
Контактное лицо: 0990729247 Илья.
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