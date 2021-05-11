Запорожцы высадили деревья в сквере Яланского. Фото

В Запорожье в сквере Яланского горожане высадили 50 молодых деревьев. Акция прошла 8 мая. Мероприятие было посвящено Дню памяти и примирения.
По словам активиста Игоря Лукашенко, высажено почти 50 деревьев: 30 берез, клены, хвойные, и один каштан.
«Борьба продолжается», - написал активист.
Напомним, что высадка деревьев в парке проходит не впервые.
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Запорожцы высадили еще 40 молодых деревьев в сквере Яланского. Фото
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Кроме того, несколько раз высаженные деревья были уничтожены неизвестными.
Конфликт вокруг сквера Яланского продолжается более 10 лет. Эту тему РепортерUA уже раскрывал ранее в интервью с общественным активистом Денисом Тарасовым, который с 2009 года принимал участие в защите сквера.
Напомним также, что двумя годами ранее, 7 августа 2018 года, сквер Яланского был полностью уничтожен. Тогда фирма-застройщик, несмотря на запрет суда, вырубила 566 деревьев.