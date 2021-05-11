Запорожцы высадили деревья в сквере Яланского. Фото

РепортерUA 11 мая 2021 - 14:21

В Запорожье в сквере Яланского горожане высадили 50 молодых деревьев. Акция прошла 8 мая. Мероприятие было посвящено Дню памяти и примирения.

По словам активиста Игоря Лукашенко, высажено почти 50 деревьев: 30 берез, клены, хвойные, и один каштан.

«Борьба продолжается», - написал активист. 

Напомним, что высадка деревьев в парке проходит не впервые. 

Кроме того, несколько раз высаженные деревья были уничтожены неизвестными

Конфликт вокруг сквера Яланского продолжается более 10 лет. Эту тему РепортерUA уже раскрывал ранее в интервью с общественным активистом Денисом Тарасовым, который с 2009 года принимал участие в защите сквера.

Напомним также, что двумя годами ранее, 7 августа 2018 года, сквер Яланского был полностью уничтожен. Тогда фирма-застройщик, несмотря на запрет суда, вырубила 566 деревьев.

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