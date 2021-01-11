В украинских регионах активисты протестуют против повышения тарифов на газ. Фото. Видео

В понедельник, 11 января, во Львове активисты устроили акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение. Об этом говорится в сюжете телеканала NEWSONE, видео обнародовано в YouTube.
На митинг вышли несколько десятков жителей города, они собрались под зданием Львовоблгаза. Активисты требуют снизить завышенные правительством цены на газоснабжение.
«Мы пришли, чтобы хотя бы попробовать донести до чиновников. Надеюсь, что это не будет зря, нас услышат, и изменения состоятся в лучшую сторону для народа. В частности мы хотим создать наблюдательные советы, которые смогут проконтролировать процесс формирования цены, чтобы наши пенсионеры на старость не оставались брошенными», - рассказала одна из активисток «тарифного» митинга во Львове.
К участникам протеста вышел представитель «Львовгаза». Он пообщался с митингующими, однако четкой информации об урегулировании ситуации не смог предоставить.
Отметим, что вчера, 10 января, в Харьковской области в 14 населенных пунктах, включая областной центр, прошли протесты против повышения цен на газ, транспортировку газа и электроэнергию.
«Мероприятия против роста тарифов прошли 10 января в Харькове и Балаклейском, Харьковском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском и Барвенковском районах», - отмечается в сообщении полиции.
Так, около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе, находящемся на пересечении улиц Центральной и Соборной.
В Люботине на площади Соборной почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе "Киев - Харьков - Должанский".
В Змиевском районе акции протеста прошли в городе Змиев, поселке Слобожанском и селах Тарановка и Лиман.
Возле Волчанской государственной районной администрации в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие больше 70 граждан. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.
Также акции протеста возле райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦПАУ в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед городским советом в городе Барвенково, а также возле Харьковского городского совета.
По информации полиции, в акциях протеста приняли участие свыше 1000 человек. Охрану общественного порядка осуществляли 220 полицейских.
Протесты из-за высоких тарифов сегодня, 11 января, охватили и Черновицкую область. Жители пяти населенных пунктов области проводят акции в связи с повышением тарифов на потребление и транспортировку газа.
Участники пикета заявили, что требуют от органов местной власти обратиться к руководству государства относительно принятия решения о пересмотре стоимости газа для потребителей.
В то же время более 100 жителей села Мамаевцы Кицманского района перекрыли движение транспорта на автомобильной трассе в этом населенном пункте. Жители непрерывно движутся по пешеходному переходу.
По словам митингующих, одним из их требований является срочный созыв сессии сельского совета, на которой депутаты должны обратиться к Кабмину и президенту Украины относительно снижения стоимости газа.
Аналогичную акцию протеста сейчас проводят примерно 30 жителей села Дубовцы Кицманского района, которые также перекрыли движение транспорта на международной трассе в своем населенном пункте.
Также сегодня примерно в 11:00 группа жителей Черновцов собралась под зданием городского совета в рамках «тарифного» протеста.
Кроме того, «тарифный» протест продолжается и в селе Атаки Хотинского района на границе Черновицкой и Хмельницкой областей. В этом населенном пункте более 100 человек блокируют движение транспорта на международной трассе, требуя от властей отменить решение о подорожании стоимости газа.
Напомним, что первыми на протест вышли жители Полтавской области еще 4 января. Тогда вместе с жителями города и прилегающих к нему районов против заоблачных цен поневоле бастовали сотни водителей, застрявших в многокилометровых пробках.
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