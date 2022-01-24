Дело Анисимова: в запорожский суд подано два ходатайства. Документы

Сегодня, 24 января, в 10:00 в Шевченковском районном суде Запорожья состоится заседание по делу Евгения Анисимова. Дело рассматривает коллегия судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Онлайн-трансляция заседания будет доступна по ссылке.
В суд было подано повторно ходатайство об отказе от адвоката, назначенного судом а также заявение об отказе от участия в судебных заседаниях.
Полный текст документов прикреплен ниже:
Напомним, 17 января, до начала судебного заседания, в суд было подано заявление об отказе от назначенного судом адвоката Запорожца О.В. Но, вновь коллегия судей проигнорировала данное заявление, не огласив его и не уведомив участников процесса о его подаче. Данные обстоятельства, являются еще одним бесспорным доказательством умышленного нарушения судом права на защиту.
19 января суд снова отклонил ходатайство Евгения Анисимова об отказе от адвоката, назначенного судом. Данная позиция ярко иллюстрирует сговор прокуратуры, суда и назначенного ими адвоката, чтобы скрыть отсутствие в деле юридических оснований для его рассмотрения. Сторонам выгодно, чтобы именно данный адвокат принимал участие в этом деле формально, лишь имитируя правовую защиту Евгения Анисимова.
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