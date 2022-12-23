Справа Анісімова: в запорізькому суді розглянули апеляційну скаргу

В Запорізькому апеляційному суді 22 грудня відбулось судове засідання у справі Євгена Анісімова. Колегія суддів у складі Дадашева С.В., Тютюник М.С., Гончар О.С розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу Шевченківського районного суду міста Запоріжжя від 30 листопада про продовження міри запобіжного заходу.
В результаті було винесено рішення про залишення Євгена Анісімова під вартою з можливістю внесення застави.
Можливо, таке рішення стало наслідком судового засідання, яке відбулось 21 грудня в Шевченківському районному суді, під час якого, за думкою учасників, були здійснені чергові безпрецендентні правові порушення.
Нагадаємо, що сторона захисту на протязі всього часу вказує на те, що справа сфальсифікована з метою шантажу і жодна міра запобіжного заходу не може бути обрана.
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