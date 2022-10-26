Справа Анісімова: в запорізькому суді розглянули заяву про відвід колегії суддів

РепортерUA 26 Окт 2022 - 17:21

Сьогодні, 26 жовтня, у Шевченківському районному суді продовжилося судове засідання у справі Євгена Анісімова. Розгляд проводиться колегією суддів у складі Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В.

В рамках засідання було розглянуто заяву сторони захисту щодо відводу колегії суддів.

Нагадаємо, що 19 жовтня була подана заява сторони захисту Євгена Анісімова про відвід колегії суду, проте засідання було перенесено. Підставами для цього стало «неоднозначне» викладення судом деяких обставин справи в ухвалі щодо подовження міри запобіжного заходу.

В результаті суд відмовив стороні захисту у задоволені цієї заяви. Так, єдиним формальним приводом для відмови у розгляді відводу з боку адвокатів так званих потерпілих, який підтримав суд, стало те, що апеляція вже прийняла рішення по мірі запобіжного заходу. Хоча насправді – апеляційний розгляд ще не відбувся, з причин відсутності двох суддів.

Захист готує скаргу на факти неправомірної поведінки членів даної колегії до Вищої Ради Правосуддя. Це вже третя скарга на дії вищезазначених суддів. Наразі, вони не можуть бути розглянуті, оскільки ВРП тимчасово не виконує свої функції, чим користуються представники судової системи, а також зацікавлені особи.

Нагадаємо, що сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу, а факти, які вказують на фальсифікацію справи відносно Євгена Анісімова, неодноразово надавалися суду.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...